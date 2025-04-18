GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Spor /

Ve kral Romulo o takıma geliyor! 5 yıllığına ters köşe edecek

Göztepe formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken Romulo, Süper Lig’in dev kulüplerinden birine imza atmak üzere.

Ve kral Romulo o takıma geliyor! 5 yıllığına ters köşe edecek

23 yaşındaki Brezilyalı forvet, sezon sonunda yeni takımının yolunu tutacak.

Romulo Göz Kamaştırdı ✨

Paranaense’den kiralanan ve sonrasında bonservisi alınan Romulo, Göztepe formasıyla çıktığı 26 maçta 15 gol, 8 asistlik performans sergileyerek takımın en etkili ismi oldu. Avrupa kulüplerinin de radarına giren genç yıldız, özellikle Feyenoord’un ilgisini çekti. Ancak devreye giren Beşiktaş, transferde ibreyi kendine çevirdi.

Beşiktaş Harekete Geçti 🔄

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Hücum hattında büyük bir değişime giden siyah-beyazlılar, Ciro Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Romulo’yu kadrosuna katmak istiyor.

İmzalar Yaz Ayında 🖊️

Romulo ile Beşiktaş arasında prensip anlaşmasına varıldığı konuşuluyor. Tarafların sezon bitiminde resmi imzaları atması bekleniyor. Bu transferle birlikte Beşiktaş, forvet hattında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Kaynak: akşam gazetesi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?