Ve kral Romulo o takıma geliyor! 5 yıllığına ters köşe edecek

23 yaşındaki Brezilyalı forvet, sezon sonunda yeni takımının yolunu tutacak.

Romulo Göz Kamaştırdı ✨

Paranaense’den kiralanan ve sonrasında bonservisi alınan Romulo, Göztepe formasıyla çıktığı 26 maçta 15 gol, 8 asistlik performans sergileyerek takımın en etkili ismi oldu. Avrupa kulüplerinin de radarına giren genç yıldız, özellikle Feyenoord’un ilgisini çekti. Ancak devreye giren Beşiktaş, transferde ibreyi kendine çevirdi.

Beşiktaş Harekete Geçti 🔄

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Hücum hattında büyük bir değişime giden siyah-beyazlılar, Ciro Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Romulo’yu kadrosuna katmak istiyor.

İmzalar Yaz Ayında 🖊️

Romulo ile Beşiktaş arasında prensip anlaşmasına varıldığı konuşuluyor. Tarafların sezon bitiminde resmi imzaları atması bekleniyor. Bu transferle birlikte Beşiktaş, forvet hattında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Kaynak: akşam gazetesi