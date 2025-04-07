Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon gösterdiği etkileyici performansla Beşiktaş'ın transfer radarına girdi.​

Rômulo'nun Göztepe'deki Performansı

Şubat 2024'te Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Rômulo, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 24 maça çıkan genç forvet, 15 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. ​

Göztepe, Ocak 2025'te Rômulo'nun 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın Transfer Hamlesi

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda, forvet hattını güçlendirmek amacıyla Rômulo'yu transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde Göztepe ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı belirtiliyor.

Transferin Önündeki Engeller

Ancak, bu transferin gerçekleşmesi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Göztepe'nin Rômulo için belirlediği yüksek bonservis bedeli, Beşiktaş'ın transfer bütçesini zorlayabilir. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Rômulo için Göztepe'nin 15 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Beşiktaş için de geçerli olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: akşam gazetesi