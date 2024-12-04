Ve Fenerbahçe'ye hayırlı olsun; Jose Mourinho ikna etti! Cristiano Ronaldo...

MOURİNHO RONALDO'YU TÜRKİYE'DE İSTİYOR

The Sun'ın haberine göre Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye getirmek istiyor ve Portekizli süperstarla temasa geçti.

Şubat ayında 40 yaşına girecek olan Ronaldo, önümüzdeki "bir veya iki yıl" içinde emekli olabileceğini ima etti , ancak Fenerbahçe taraftarları onun kariyerini Türkiye'de tamamlayabileceği konusunda "umutlu".

"Jose Mourinho'nun, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda Fenerbahçe'ye katılmaya ikna etmeye çalıştığı söyleniyor" diyor haberde .

"Ronaldo'nun Suudi Pro Lig kulübü Al-Nassr ile olan mevcut anlaşması Haziran ayında sona eriyor. Şu anki duruma göre yeni bir sözleşme için şartlarda henüz anlaşmaya varılmadı.

"Ve kendisine bir sonraki kulübü konusunda düşünme fırsatı verilebilir, zira Türk devi Fenerbahçe'nin ilgilendiği biliniyor.

"Türkiye'den gelen haberlere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, beş kez Ballon d'Or ödülü sahibi hocayla temasa geçti.

"İddiaya göre, 'Orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin söyleniyor. Ayrılırsan Fenerbahçe'ye gelmek ister misin?' diye sormuş."

"Futbol Direktörü Mario Branco'nun, Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

"Şu anda bu transferin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor ancak Fenerbahçe taraftarları umutlu."



Gazeteoku.com özel haberi