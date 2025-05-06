Ve Fatih Terim geri dönüyor; O takıma hayırlı olsun

Panathinaikos’tan ayrıldıktan sonra büyük bir sürprizle Al-Shabab’ın başına geçen tecrübeli teknik adam, şimdi kulüpte yaşanan ciddi mali kriz nedeniyle ayrılık kararıyla gündemde. 📉

Maaş Krizi Patladı, Antrenmanlar Boykot Edildi 💸❌

Al-Shabab kulübünde son günlerde yaşanan olaylar, yönetimsel krizlerin sahaya da sıçradığını gözler önüne serdi. Futbolcular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmanlara çıkmamaya başladı. Bu boykotun gerçekliğini bizzat Fatih Terim düzenlediği basın toplantısında doğruladı.

"Maalesef böyle bir sorun yaşandı," diyen Terim, bu konunun basında değil, kulüp yönetimi tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti. Böylece krizin ciddiyetini bizzat teknik direktör ortaya koymuş oldu.

Yönetimde De Çatlaklar Oluştu 🧱

Sadece saha içinde değil, kulüp yönetiminde de ciddi ayrışmalar yaşandı. Başkanın politikalarını eleştiren bazı yöneticiler görevlerinden ayrılma kararı aldı. Bu durum, kulübün sadece finansal değil, yapısal bir kriz yaşadığını gösteriyor.

Terim: “Çözüm Olmazsa Ayrılırım” 💬

Fatih Terim, bu kaotik ortamda takımın geleceği hakkında belirsizlik olduğunu açıkça dile getirdi. Mali sorunların devam etmesi halinde kulüple yollarını ayırabileceğini vurgulayan Terim, çözüm umudunu henüz yitirmediğini ancak sabrının sınırlı olduğunu belirtti.

Türk futbol kamuoyu, Fatih Terim’in yeniden Türkiye’ye dönme ihtimalini konuşuyor. Bu ayrılık gerçekleşirse, deneyimli teknik adamın Süper Lig'e geri dönüş yapması, pek çok kulüp için yeni bir heyecan anlamına gelebilir.