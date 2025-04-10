Ve bitti; Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya katıyor

Benfica formasıyla oynayan 26 yaşındaki yıldız, Porto’nun 4-1’lik galibiyetinde önemli rol oynayarak, hem asistleri hem de takımına kattığı enerjiyle dikkatleri üzerine çekti.

Derbi Performansı ve Arsenal’in İlgisi

Porto-Benfica maçında, Pavlidis’in hat-trick yaparak öne çıktığı arenada, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün asistleri de maçın en konuşulan anları arasında yer aldı. Özellikle Arsenal gözlemcileri, Benfica forması altındaki milli futbolcumuzun son haftalardaki etkileyici performansını izledi. İngiliz devinin, Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euro karşılığında transfer edilen Kerem’i aylardır takip ettiği ve Portekiz’de geçirdiği başarılı sezon nedeniyle radarına aldığını belirten kaynaklar, onun yeteneğine duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdi.

Kerem Aktürkoğlu’nun İstatistikleri ve Geleceği

Bu sezon Benfica formasıyla 42 maçta görev alan Kerem, 14 gol ve 9 asistlik performansıyla önemli katkılar sağladı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen futbolcumuzun Benfica ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşmesi bulunuyor. Performansının yanı sıra, takım içindeki liderliği ve yaratıcı oyunu ile de dikkat çeken Kerem, gelecekte daha büyük başarıların habercisi olarak görülüyor.