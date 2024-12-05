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Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı

Benfica’da gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı

Sezon başında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan başarılı oyuncu, şu an birçok kulübün ilgisini çekiyor. En son, İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Katalan devi Barcelona da bu listede yer alıyor.

Barcelona’nın Kerem Aktürkoğlu İçin 45 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardığı İddiası
Barcelona, ocak ayında Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın, Benfica ile anlaşarak bu transferi tamamlamayı planladığı öne sürüldü. İspanyol basını, Katalan kulübünün milli oyuncu için 45 milyon euroyu gözden çıkardığını belirtiyor.

Kerem Aktürkoğlu’nun Performansı: Goller ve Asistler Dolu Bir Sezon

Kerem Aktürkoğlu, 2024 sezonunun başından bu yana Benfica formasıyla 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atıp 6 asist yaparak büyük bir performans sergileyen milli oyuncu, Avrupa’daki yükselen değerlerinden biri haline geldi. Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem’in de Barcelona’ya transfer olmayı düşündüğü iddiaları gündeme geldi.

Transfer Süreci ve Beklentiler

Barcelona'nın Kerem Aktürkoğlu’na olan ilgisi, hem kulüp hem de oyuncu açısından heyecan verici bir gelişme. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, milli futbolcunun Barcelona’ya transferi ocak ayında gerçekleşebilir. 

Kaynak: gazeteoku.com

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