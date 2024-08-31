Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu!

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Trabzonspor'da son dakika gelişmesi. Abdullah avcı'nın tazminat istemesi nedeniyle resmi olarak açıklanamayan ayrılık, gün içerisinde açıklanacak. Sezon sonuna kadar alacaklarını isteyen Abdullah hoca ile anlaşılma yolları aranıyor. Ancak net olarak Eyüpspor maçında Avcı hoca koltukta olmayacak.

Trabzonspor'un teknik direktörü kim olacak?

Bordo Mavili ekipte teknik direktör adayları 3 kişiydi. Sergen Yalçın, Fatih Tekke ve Şenol Güneş'in aday olduğu teknik direktörlük listesi 2'ye düştü. Sergen Yalçın listeden çıkartıldı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke yada Şenol Güneş olacaktı. Ancak beklenen telefon geldi!

Dün ilk olarak Şenol Güneş ikna edilmeye çalışılıyor haberleri çıksa da Trabzonspor yönetimi tarafın çok istediği Fatih Tekke'ye sabah saatlerinde telefon etti.

Fatih Tekke sözleşmeyi bekliyor ancak..

Trabzonspor gün içerisinde Fatih Tekke'yi arayarak sözleşmeyle ilgili bilgi aldı. Alanyaspor'u bırakıp bırakmayacağı kararını da soran yönetim, Tekke'den boş mukaveleye imza atarım mesajını aldı.

Trabzonspor yönetimi beklemeye geçerek Fatih Tekke'ye yapılacak teklifi hazırlamaya başladı. Gün içerisinde Fatih Tekke Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak.

Trabzonspor yönetimi, Şenol Güneş'i de alternatif olarak bekletiyor ancak Fatih Tekke, Alanyaspor'u bırakarak Trabzonspor'un başına geçecek. Trabzonspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke 2 gün içince açıklanacak.