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Trabzonspor'a 2 forvet birden! Simon Banza ve Onuachu bugün geliyor

Trabzonspor'dan 2 forvet transferi birden. Teknik direktör kararı vermek üzere olan Trabzonspor Onuachu ve Simon Banza'yı renklerine bağladı. Onuachu ve Simon Banza bugün Türkiye'de olacak.

Trabzonspor'a 2 forvet birden! Simon Banza ve Onuachu bugün geliyor

Son dakika teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, 2 forvet transferini birden bitirdi. Trabzonspor'da Simon Banza ve Onuachu beraber geliyor!

Son dakika Simon Banza Trabzonspor'da

Trabzonspor'dan transfer atağı! Abdullah avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörü gelmeden transferleri bitiyor. Trabzonspor yönetimi forveti kralı, Simon Banza'yı renklerine bağladı.

Simon Banza akşam Türkiye'de

Simon Banza, Türkiye saati ile 18.35'de Türkiye'de olacak. Eyüpspor maçında tribünde olacak yıldız forvet için heyecanlanan Trabzonspor taraftarı bir başka forvet içinde heyacanlandı.

Trabzonspor kulübü Simon Banza ve kulübü ile her konuda anlaştı. Banza, kiralık olarak Trabzonspor forması giyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu 20 milyon Euro ancak zor.

Son dakika Onuachu Trabzonspor'da!

Trabzonspor bir diğer forvet oyuncusu Onuachu'da renklerine bağladığı öğrenildi. Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, uzun süredir istediği Onuachu'da renklerine bağladığı ve bu akşam onu da Türkiye getireceği öğrenildi.

Trabzonspor 2 forveti birden renklerine bağlarken birde ayrılık yaşandı!

Son dakika: Trezeguet Trabzonspor'dan ayrıldı

Son dakika Trabzonspor'un yıldız ismi Trezeguet, Eyüpspor kafilesinden çıkartıldı. Trezeguet 1 yıllığına Katar ekibine kiralandığı öğrenildi. Trabzonspor Trezeguet'i 1 yıllığına Al Rayyan'a kiraladı.

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