Trabzonspor, Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular kombine hücum organizasyonları üzerinde durdu ve antrenman 5’e 5 oyunla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, Beşiktaş karşılaşması için son hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Trabzonspor, bu zorlu derbi öncesinde yoğun tempoda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.