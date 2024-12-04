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Talisca'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması!

Ocak ayında Fenerbahçe forması giymesi beklenen Talisca'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması. Talisca Fenerbahçe ile ilgili ilk defa konuştu.

Talisca'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması!

Ocak ayında Fenerbahçe forması giymesi beklenen Anderson Talisca, son dakika transfer açıklamalarında bulundu.

Başta Acun Ilıcalı olmak üzere Fenerbahçe'nin Talisca ilgisi doğrulanmış, ancak Ilıcalı net bir transfer onayı olmadığını ifade etmişti. Yine de Fenerbahçe taraftarı Ocak ayında Talisca'yı takımda göreceğine inanıyordu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'de forma giyecek mi merak ediliyordu. Anderson Talisca ilk defa Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi.

Talisca'dan Fenerbahçe açıklaması!

Sabah saatlerinde çıkan "Türk taraftar ile Anderson Talisca arasında önümüzdeki Ocak ayında onlara geçmek üzere sözlü anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe kulübü anlaşma şartlarını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da görüşmelerine devam ediyor" haberlerine Talisca'dan açıklama geldi.

Anderson Talisca instagram'da haberi yayınlanan kanala "Fake News" cevabı verdi. Yalan haber diyen Talisca, Ocak ayı için Fenerbahçe ile anlaşmadığını duyurdu.

Geleceği şimdiden merak edilen Talisca'nın kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ve bu süre zarfında oyuncunun kazanacağı para 17 milyon Euro. Talisca'yı almak isteyen kulüp 1.5 yıl için 17 milyon Euro gözden çıkartması gerekecek.

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