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Süper Lig'e dünya yıldızları akın ediyor; Sadio Mane transferiyle şok yaşandı

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından, Süper Lig'deki heyecan verici bir başka gelişme daha yaşanıyor.

Süper Lig'e dünya yıldızları akın ediyor; Sadio Mane transferiyle şok yaşandı

Sadio Mane'nin Türkiye'ye transferi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor ve Süper Lig devlerinden birinin, Senegalli yıldızı kadrosuna katmak üzere olduğu söyleniyor. Bu gelişme, Talisca'dan sonra Süper Lig'e imza atacak bir başka büyük oyuncu anlamına geliyor.

Beşiktaş, Sadio Mane ile anlaşmaya çok yakın

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı planlayan Beşiktaş, Sadio Mane transferinde sona yaklaştı. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor. Mane'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'la imza atmak üzere olduğu konuşuluyor. Bu durum, Beşiktaş taraftarları için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sadio Mane'nin kariyerindeki yeni dönüm noktası

2023 yılında Bayern Münih'ten Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, Arabistan'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Al Nassr ile 73 maça çıkan Mane, bu süreçte 26 gol ve 18 asistlik etkileyici bir performansa imza attı. Oyuncunun sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak Türkiye'de top oynamaya istekli olan Mane, Süper Lig'de yeni bir sayfa açmak üzere.

Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş, Sadio Mane'nin transferini sonlandırarak, bir dönem daha futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Mane, Al Nassr'dan sonra Süper Lig'deki ilk sezonunda da büyük bir etki yaratmaya kararlı.

Kaynak: Akşam Gazetesi

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