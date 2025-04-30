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Sonunda Rafa Silva'yı kesin açıkladılar; Bu transfer noktalandı

⚫⚪ Rafa Silva Beşiktaş'ta Kalıyor! Suudi Arabistan İddialarına Net Yanıt

Sonunda Rafa Silva'yı kesin açıkladılar; Bu transfer noktalandı

Beşiktaş’ta sergilediği üstün performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Rafa Silva için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 31 yaşındaki Portekizli yıldızın adı bir süredir Suudi Arabistan ve İtalya takımlarıyla anılsa da, gelecek sezonki planı netlik kazandı. Beşiktaş'ın gözbebeği Rafa Silva, kararını verdi. İşte detaylar…


🧠 Beşiktaş ve Rafa Silva’dan Devam Kararı

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş yönetimi Rafa Silva’yı elinde tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar, astronomik bir teklif gelmediği sürece yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Aynı şekilde, Rafa'nın da İstanbul’da olmaktan ve Beşiktaş formasını giymekten memnun olduğu ifade ediliyor.


✍️ Sözleşme 2027’ye Kadar Devam Ediyor

Sezon başında Benfica’dan bedelsiz olarak transfer edilen Rafa Silva’nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Bu da siyah-beyazlı kulübün elini güçlendiren bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.


📊 Rafa Silva’nın Beşiktaş Karnesi

Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 16 resmi maçta görev aldı. Sahaya çıktığı bu karşılaşmalarda 16 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek takımının hücum hattına ciddi katkı sundu. Bu istatistikler, onun takımda neden vazgeçilmez olduğunu açıkça gösteriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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