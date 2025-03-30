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Sergen Yalçın'dan ters köşe eden iddia; O takım şampiyon olur

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesine dair çarpıcı öngörülerde bulundu.

Sergen Yalçın'dan ters köşe eden iddia; O takım şampiyon olur

Yalçın, Galatasaray'ın mevcut performansını sürdürmesinin her maçta zorlayıcı sonuçlar doğuracağını, "Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır" diyerek uyardı. Buna ek olarak, Fenerbahçe'nin kalan 9 maçını kazanmasının şampiyonluğu getireceğini belirtti.

Yalçın, takım programlarına da değinerek, Galatasaray'ın lig bitene kadar toplam 4 puan kaybedeceğini öngördü. İç saha avantajı bulsalar da, deplasmandaki zorlu maçların takımların performansını önemli ölçüde etkileyeceğine dikkat çekti. Uzmanlar, bu tahminlerin sezonun kalan kısmında her iki dev kulübün de büyük mücadeleler vereceğini, ancak istikrarlı performans gösteren takımın şampiyonluğu elde edeceğini ifade ediyor.

Yalçın'ın öngörüleri, futbolseverler arasında geniş tartışmalara neden olurken, sezonun gidişatını belirleyecek kritik maçların önemi bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: Gazeteoku.com

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