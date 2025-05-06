Şansal Büyüka yüzyılın transferini açıkladı; Galatasaray alıyor

Galatasaray’ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor maçının ardından yaptığı “Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak” açıklamasıyla futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli spor yazarı Şansal Büyüka, bu sözleri bir veda sinyali olarak yorumladı ve transfer sürecine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



“Osimhen’in Sözleri Veda Gibi” 💔

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Şansal Büyüka, Osimhen’in açıklamalarını, “kararında, duygusal bir veda mesajı” olarak nitelendirdi. Büyüka, bu sözlerin altını çizerek, “Bu ifadeler bir ayrılık hazırlığının göstergesi olabilir” dedi.



“Galatasaray Gözünü Kararttı Ama Rakipler Çok Güçlü” 🔁💶

Büyüka’ya göre Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için tüm imkanlarını zorlayabilir. Ancak bu süreç, kolay olmayacak. Zira başta İngiltere Premier Lig kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa devi Osimhen’i radarına almış durumda. “Aslan gözü kararttı ama bu yarışta kalmak zor” ifadesiyle Büyüka, transfer sürecinin zorluğuna dikkat çekti.



“Juventus’a Gideceksen Kal Kardeşim” 🇮🇹❌

Şansal Büyüka, Osimhen’in Avrupa kariyeriyle ilgili farklı bir perspektif de sundu. “Premier Lig’e gidiyorsa anlayabilirim, ama Juventus gibi bir takıma gidecekse kalmalı. Galatasaray’daki sıcak ortamı, taraftarla kurduğu bağı başka hiçbir yerde bulamaz” diyerek oyuncunun kararının duygusal yönünü ön plana çıkardı.



“Aidiyet Duygusu Takdire Şayan” 🤝🔥

Victor Osimhen’in Galatasaray’da kiralık olarak forma giymesine rağmen kulübe duyduğu bağlılık, Büyüka’ya göre örnek alınması gereken bir tutum. “Sahada gösterdiği mücadele, karakteri ve aidiyet hissi büyük takdir topladı. Kalması hem Galatasaray hem de Türk futbolu için çok büyük kazanç olur” yorumunu yaptı.