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Ronaldo'nun sadece bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile imzalayacağı yeni sözleşme, futbol dünyasında adeta ses getirecek.

Ronaldo'nun sadece bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Portekizli süperstar, mevcut kontratındaki yüksek ücretin üzerine çıkarak, günlük kazancını dudak uçuklatan bir seviyeye taşıyacak. Yeni sözleşmesinde, Ronaldo'nun günlük kazancı 543 bin sterlin (yaklaşık 23.5 milyon TL) olacak. Yıldız futbolcu, bu kazancını sadece sahada değil, uykusunda da elde etmeye devam edecek. Ronaldo'nun günde 8 saat uyuduğu göz önünde bulundurulduğunda, her gece uykusunda 181 bin sterlin (yaklaşık 7.85 milyon TL) hesabına yatacak.

Al-Nassr'dan elde edeceği yıllık ücretin 200 milyon euro seviyelerinde olması beklenen Cristiano Ronaldo, futbol kariyerine Suudi Arabistan'da yeni bir boyut kazandırmaya devam ediyor. Sky Sport'un aktardığı bilgilere göre, Portekizli oyuncunun haftalık kazancı ise 3.8 milyon sterlin (165 milyon TL) olacak. Her dakikada 377 sterlin (yaklaşık 16 bin 350 TL) kazanan Ronaldo, futbolun dışında dahi kazanç elde etmeye devam edecek.

Bu yüksek gelir, futbolcuya yalnızca sahada gösterdiği performansla değil, aynı zamanda ticari işbirlikleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla da önemli bir maddi kazanç sağlıyor.

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