Romulo bitti; Yılın transferi oldu! Sağ gösterip, sol vurdu

Trendyol Süper Lig'de Göztepe formasıyla gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren Romulo'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Feyenoord'un transfer listesinde ilk sırada yer alan 23 yaşındaki golcü için Ajax da devreye girdi. Sezon sonunda Romulo'yu kadrosuna katmak isteyen Ajax, transferi bitirmek için girişimlere başladı.

Süper Lig Devlerinin de Radarındaydı

Romulo, sezon içerisinde Türkiye'nin üç büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesine girmişti. Avrupa'nın önemli ekipleri tarafından yakından takip edilen genç yetenek, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.



Romulo'nun 2024-2025 Sezonu Performansı

Maç Sayısı: 28

İlk 11 Başlangıcı: 27

Sahada Kaldığı Süre: 2323 dakika

Gol: 15

Asist: 8

23 yaşındaki Brezilyalı forvet, Göztepe'nin hücum hattında kilit rol üstlenerek hem skora katkı sağladı hem de takımının yükselen grafiğinde önemli bir pay sahibi oldu.



📢 Dipnot: Bu haber, Hollanda basını ve kulüplere yakın kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik