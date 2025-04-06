Real Madrid'de Arda Güler şoku; İsyan ettiler

Fenerbahçe’den büyük umutlarla transfer edilen Arda Güler’in maçın 85. dakikasında oyuna dahil edilmesi, Santiago Bernabéu tribünleri ve sosyal medyada adeta infial yarattı. İtalyan teknik adam, genç yıldızı yine görmezden geldiği yönündeki eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Valencia Mağlubiyeti Şampiyonluk Yolunda Büyük Kayıp

Karşılaşmanın henüz başında Real Madrid, Vinicius Junior ile penaltı şansını değerlendiremedi. Kaçan bu fırsat, ilerleyen dakikalarda pahalıya mal oldu. Valencia, 15. dakikada Diakhaby’nin attığı golle öne geçerken, ikinci yarının başında yine Vinicius skoru eşitlese de bu umut uzun sürmedi. Maçın uzatma dakikalarında Hugo Duro’nun golüyle Valencia galibiyete ulaştı ve Real Madrid'e ağır bir darbe indirdi.

Bu skorla birlikte liderlik yarışında ciddi bir yara alan Madrid, şampiyonluk umutlarını zora sokarken, maç sonunda yapılan basın toplantısında Ancelotti, “La Liga şampiyonluğu mu? Şimdi daha zor,” diyerek takımının durumunu açık yüreklilikle ortaya koydu.

Arda Güler'e 85. Dakikada Şans Verilmesi Büyük Tepki Topladı

Arda Güler’in maçın son bölümlerinde oyuna alınması, hem İspanyol hem de Türk taraftarlar arasında ciddi rahatsızlık yarattı. Genç oyuncunun, yalnızca 13 dakika süre alması (uzatmalar dahil) sosyal medyada “görevi sabote etmek” şeklinde yorumlandı.

X platformunda (eski adıyla Twitter), @RePadrino kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir Real Madrid taraftarı, “Valencia 3 ölü adamı aynı anda oyundan çıkarıyor. Bu esnada Ancelotti ise Endrick, Camavinga ve Güler'i ölüme terk ediyor. Bu derhal görevden alınmalı, bu dayanılmaz,” sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Barcelona Taraftarından İlginç Çağrı: ‘Onu Bize Verin’

Tepkiler yalnızca Real Madrid cephesinden gelmedi. Ezeli rakip Barcelona’nın taraftarları da Arda Güler’in yeterince şans bulamamasına tepkiliydi. @BachaSpeaks adlı bir kullanıcı, “Ancelotti'yi cidden anlamıyorum. Güler her oynadığında neden daha fazla dakikayı hak ettiğini kanıtlıyor. Ama her ustalık döneminden sonra Ancelotti onu yine yedek bırakıyor ve ritmini bozuyor. Hiç mantıklı değil. Onu Barça'ya gönderin, ondan en iyi verimi alalım!” yorumunu yaptı.

Teknik Tercihler Sorgulanıyor

Ancelotti’nin oyuncu tercihleri bu sezon birçok kez tartışma konusu oldu. Özellikle genç oyunculara yönelik temkinli yaklaşımı, Arda Güler gibi potansiyel yıldızların ritim bulmasını engelliyor. Taraftarlar ise, bu tutumun genç yeteneklerin gelişimine zarar verdiğini savunuyor. Özellikle lig sonunun yaklaştığı bu dönemde Arda gibi yaratıcı bir orta saha oyuncusunun daha fazla süre alması gerektiği yönündeki beklenti artıyor.

Arda Güler İçin Kritik Süreç Başladı

Sezon sonuna yaklaşılırken, Arda Güler’in Real Madrid'deki geleceği de tartışmaya açılmış durumda. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da hazır gözüken genç yıldızın düzenli süre bulamaması, olası bir kiralık transferi ya da takım değişikliği ihtimalini gündeme getiriyor. Teknik ekip içinde farklı görüşler olduğu kulislerde konuşulurken, yaz transfer dönemi Arda için kritik bir dönem olabilir.