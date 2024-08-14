Real Madrid - Atalanta TRT CANLI İZLE! Real Madrid Arda Güler Süper Kupa Finali İzle

Real Madrid Arda Güler Süper Kupa Finali İzle! Real Madrid - Atalanta TRT CANLI İZLE- Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşma, Avrupa'nın en iyi iki takımını karşı karşıya getiriyor. Real Madrid, tarihi bir rekor kırma peşinde, Atalanta ise ilk büyük Avrupa zaferine ulaşma hedefinde. Gözler ise Türk futbolunun gururu Arda Güler’in performansında olacak.

Arda Güler Sahneye Çıkacak mı?

İspanyol medyasına göre, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Atalanta karşısındaki planlarını hazırlamış durumda. Genç yetenek Arda Güler, bu önemli karşılaşmada kilit bir rol oynayabilir. Ancelotti'nin, Arda ile özel olarak görüştüğü ve ona maçta önemli bir süre alabileceğini belirttiği bildirildi. "Hazır olmanı istiyorum, takım için önemli olacaksın ve garip bir şey olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın." sözleriyle genç yıldızı motive eden İtalyan teknik adam, Arda Güler'in bu maçta önemli bir performans sergilemesini bekliyor.

Real Madrid’in Rekor Peşinde Olduğu Mücadele

Real Madrid, bu yılki UEFA Süper Kupa'da galip gelerek en çok kazanan takım unvanını tek başına elde etmeyi hedefliyor. Şu anda beşer kez kupa kazanan Milan ve Barcelona ile aynı sırada yer alan Madrid ekibi, Atalanta'yı yenerek bu unvanı tek başına ele geçirmeyi amaçlıyor. Eğer Real Madrid sahadan galip ayrılırsa, UEFA Süper Kupa'yı altıncı kez kazanarak tarih yazacak. Atalanta ise ilk kez bu kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Süper Kupa Tarihinde Galatasaray'ın Yeri

Galatasaray, Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza atarak, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştı. İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanarak, bu prestijli kupayı Türkiye'ye getirmişti. Bu zafer, Türk futbolu için unutulmaz bir anı olarak tarihteki yerini koruyor.

Real Madrid ve Atalanta Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Merakla beklenen Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa maçı, 14 Ağustos 2024 tarihinde, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak ve mücadele TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Kupayı Kazanan Takımların Listesi Genişliyor

UEFA Süper Kupa tarihi boyunca, kupayı 12 farklı ülkeden 25 farklı takım kazandı. Milan, Real Madrid ve Barcelona bu prestijli kupayı beşer kez kazanarak zirvede yer alıyor. Eğer Atalanta sahadan galip ayrılırsa, bu kupayı kazanan takımlar listesine adını yazdıracak yeni bir ekip olacak.