Para önemli değil dediler; Real Madrid'e yeni Türk oyuncu

İspanyol devi, 19 yaşındaki file bekçisi için bordo-mavili kulübe 10 milyon euro bonservis teklif etmeye hazırlanıyor.

Real Madrid’in Yeni Türk Yıldız Planı

Daha önce Fenerbahçe’den Arda Güler’i transfer eden Real Madrid, şimdi de bir başka Türk futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Thibaut Courtois'nın sakatlık süreci ve yaşının ilerlemesi nedeniyle Madrid ekibi uzun vadeli bir kaleci planı yapıyor. Bu doğrultuda Onuralp Çevikkan, Real Madrid’in radarına giren genç yeteneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Onuralp Çevikkan İçin 10 Milyon Euroluk Teklif

İspanyol basınının önde gelen spor gazetelerinden AS’ın haberine göre, Real Madrid, genç kaleci için Trabzonspor’a 10 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Altınordu'dan 2023 yılında 700 bin euro karşılığında transfer ettiği Çevikkan için oldukça iyi bir kâr elde etme fırsatı yakalayabilir.

Onuralp Çevikkan Kimdir?

Doğum Tarihi: 2 Ocak 2006

Doğum Yeri: İzmir, Konak

Boy: 1.90 m

Mevki: Kaleci

Kulübü: Trabzonspor

Sözleşme Bitiş Tarihi: 2028

Genç kaleci futbol hayatına Altınordu altyapısında başladı ve burada kaleci olarak gelişimini sürdürdü. 2022 yılında Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Çevikkan, 2023’te Trabzonspor’a transfer oldu. UEFA Gençlik Ligi ve U19 Süper Ligi'nde forma giyen genç kaleci, güçlü refleksleri ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Real Madrid’in Kaleci Planı

İspanyol devinde Thibaut Courtois'nın uzun süreli sakatlığı, takımın kaleci rotasyonunda ciddi bir boşluk oluşturdu. Lunin ve Kepa gibi alternatifleri bulunan Madrid ekibi, gelecek vadeden genç bir kaleci transferiyle uzun vadeli bir çözüm arıyor.

Onuralp Çevikkan, hem genç yaşı hem de gelişime açık yapısıyla Madrid’in gelecek planlarına uygun bir isim olarak görülüyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Arda Güler ve Onuralp Çevikkan aynı takımda buluşabilir.

Sonuç olarak, Real Madrid’in Onuralp Çevikkan için yaptığı 10 milyon euroluk teklif, Türk futbolu için önemli bir gelişme olabilir. Trabzonspor’un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

📌 Kaynak: AS.com