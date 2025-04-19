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Ortalık toz duman; Real Madrid'de deprem! Arda Güler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenerek Avrupa defterini erken kapatan Real Madrid, sezonun bu kritik yenilgisi sonrası kadrosunu masaya yatırdı.

Ortalık toz duman; Real Madrid'de deprem! Arda Güler...

İspanyol basını, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin geleceğinden, yıldız oyuncuların durumuna kadar birçok başlıkta köklü değişikliklerin sinyallerini veriyor. Bu gelişmelerin gölgesinde Arda Güler’in Real Madrid’deki rolü de tartışma konusu haline geldi.

Şampiyonlar Ligi Elenişi Sonrası Değişim Rüzgarı

İspanyol gazetesi Sport’un analizine göre, Real Madrid'in Arsenal'e elenmesi kulüp içinde bir "deprem" etkisi yarattı. Sportif planlamadan, teknik yönetim tercihlerine kadar birçok konuda eleştiriler yükselirken, kulüp başkanı Florentino Pérez’in yaz aylarında kadroda ciddi bir yenilenmeye gitmesi bekleniyor.

Arda Güler İçin Kritik Süreç: Kalır mı, Gider mi?

Haberde, Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Arda Güler yetenekli bir oyuncu. Geçen sezonki performansı ve Avrupa Şampiyonası’ndaki seviyesini ortaya koymuştu. Ancak bu sezon Ancelotti’nin ona verdiği kısıtlı sürelerde etkisini gösteremedi. Özellikle Arsenal karşısında forma şansı bile bulamaması, takım içindeki konumunu zayıflattı.”

Ancelotti’nin takımda kalması durumunda genç oyuncunun ya kiralık olarak başka bir takıma gitmesi ya da kalıcı olarak ayrılması gündeme gelebilir.

Xabi Alonso Gelirse Fırsat Doğabilir

Teknik direktörlük koltuğunda değişim olması halinde, Arda Güler’in durumu farklı bir yönde şekillenebilir. Haberde, özellikle Xabi Alonso gibi genç oyuncularla çalışmaya alışkın, gelişim odaklı teknik adamların Arda için bir fırsat olabileceği belirtiliyor.

“Xabi Alonso gibi profiller, genç oyuncuların potansiyelini sahaya yansıtma konusunda başarılı. Böyle bir teknik direktör gelirse, Arda’nın Real Madrid’deki geleceği yeniden şekillenebilir.”

Ayrılma Eşiğinde Olan Diğer İsimler

Sadece Arda Güler değil, Real Madrid’in mevcut kadrosundaki birçok yıldız için de ayrılık çanları çalıyor. Haberde adı geçen diğer futbolcular şunlar:

Luka Modric: Sözleşmesi sona eriyor. Veda etmesi bekleniyor.

David Alaba: Sakatlık sonrası eski formundan uzak. Kadroda yeri zayıfladı.

Lucas Vázquez: Performansı yeterli görülmüyor. Yeni sözleşme ihtimali düşük.

Ferland Mendy & Fran Garcia: Sol bekte beklentileri karşılayamadı. Transfer ihtimali masada.

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