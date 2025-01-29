Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen teklifine cevap verdi

Corriere dello Sport ve La Repubblica gibi İtalya’nın önde gelen spor yayınlarının aktardığına göre, sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen için Napoli’ye 65 milyon euro değerinde bir bonservis teklifi yaptı. Ancak bu teklif, İtalyan devi tarafından "yetersiz" bulunarak reddedildi.

Napoli yönetimi, Galatasaray’a yanıt olarak "Oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ödenmeden transfer mümkün değil" açıklamasını yaptı. Kulüpten gelen bilgilere göre, Osimhen’in mevcut sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi, 2025 Haziran itibarıyla 75 milyon euro olarak güncellenecek. Ancak Galatasaray’ın geçen sezon oyuncuyla 6 milyon euro bedelle kiralık anlaşma yapması nedeniyle, sarı-kırmızılılar için bu rakam şu an 81 milyon euro olarak geçerli. Napoli’nin diğer kulüpler için ise 75 milyon euroyu sabitlediği belirtiliyor.

Napoli Tok Satıcı: "Tek Kuruş İndirim Yok"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transfer pazarlıklarında "tok satıcı" kimliğiyle bilinen bir isim. Son dönemde Khvicha Kvaratskhelia’nın 70 milyon euro karşılığında satılmasıyla kulübün finansal rahatlama yaşadığı, bu nedenle Osimhen konusunda acelesinin olmadığı ifade ediliyor. İtalyan basını, De Laurentiis’in oyuncunun performansını yakından izlediğini ve yaz transfer dönemine kadar beklemeyi planladığını yazdı.

Galatasaray’ın Alternatif Planları

Galatasaray’ın forvet hattını güçlendirme hedefi, bu reddin ardından yeni stratejiler gerektirebilir. Kulübün finansal fair-play kuralları nedeniyle büyük bütçeli transferlerde yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyduğu biliniyor. Taraftar grupları, sosyal medyada "Osimhen hayali şimdilik ertelendi" yorumları yaparken, yönetimin alternatif hedeflere yöneleceği tahmin ediliyor.

Victor Osimhen Hakkında Detaylar:

Yaş: 26

Mevki: Santrafor

2024/25 Sezonu İstatistikleri: 18 resmi maçta 11 gol, 4 asist

Piyasa Değeri: 85 milyon euro (Transfermarkt)

Sözleşme Bitiş Tarihi: 2026

Resmi Kaynak: Corriere dello Sport ve La Repubblica



