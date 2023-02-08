Muslera sakatlanmıştı, geri dönüyor! Ne zaman döneceği belli oldu

Galatasaray takımının kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor ile karşılaşmalarının 83. dakikasında Bakasetas’ın frikiğini kurtarmasının ardından Bartra’nın hamle yapmak istemesinden önce Muslera’nın hızlı davranmasıyla olan olmuştu. Bu esnada İspanyol stoper topa vuracağına Muslera’nın sağ ayak bileğine isabet ettirebildi. İstemeden yapılan bu hamleden sonra Muslera sahadan sedye ile ayrıldı.



Darbeden kaynaklı kısmi çökme ve kanama



Sarı Kırmızı kulübün, Trabzonspor maçında sakatlanan kaleci Muslera’nın darbedeb kaynaklı kısmi çökme ve kanaması olduğu açıklandı. Galatasaray – Trabzonspor karşılaşmasının 85. dakikasında Muslera yerini Okan Kocuk’a devretmek zorunda kaldı. Kocuk ise “Kaptanımız Muslera’nın tetkiklerinde ayak sırtı kemiğinde darbeden kaynaklı kısmi çökme ve kanama tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.



Okan Buruk süreci nasıl idare ediyor?



Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un ise herhangi bir kaleci transferi düşünmeyi öğrenildi. Okan Kocuk’un Muslera dönene kadar devam edeceği bilgisi elde edildi. Bu durumda da Okan Kocuk’un kalede olması +3 yerli kuralında Buruk’u oldukça rahatlatacak. Ayrıca Rashica’ya 11’de yer açılmış olacak. 18 yaşındaki genç eldiven Jankat Yılmaz ile profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Onunsa kiralık olarak gönderilmeyeceği ve kulübede olacağı öğrenildi.



Takımı yalnız bırakmak istemiyor

2-1 Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray’ın kaptanı Muslera, koltuk değnekleri ile 85. dakikada ayrılmak zorunda kalmıştı. Tedavisinin başlandığı öğrenilen Muslera’nın 4 ila 6 hafta kadar sahalardan uzak kalması gerektiği açıklandı. Ancak kaptan Muslera o kadar zaman takımını yalnız bırakmak istemiyor gibi. Yoğun tedaviye giren Nando, 2-3 haftaya kadar dönmeyi hedefliyor.



Doktorlarla görüşülecek ve Okan Buruk karar verecek



Öte yandan Fernando Muslera’nın teknik ekipler ve sağlık heyetiyle görüşerek bandaj ve iğnelerle de olsa oynamak istediği bilgisi alındı. Liglerin yeniden başlamasının ardından ise son kararı verecek olan ismin teknik direktör Okan Buruk olduğu öğrenildi.