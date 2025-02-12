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Mourinho'dan İcardi'ye bel altı vurdu! Wanda Nara olayına GOAT

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, İcardi'ye sert bir açıklama yaptı. Jose Mourinho İcardi'ye GOAT dedi.

Mourinho'dan İcardi'ye bel altı vurdu! Wanda Nara olayına GOAT

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan, Mauro İcardi'ye cevap geldi. İnstagram'dan birbiri hakkında yaptığı açıklamalarda dikkat çeken Mourinho ve Mauro İcardi kapışması sürüyor. Mourinho bu sefer İcardi'ye bel altı vurarak GOAT dedi.

Jose Mourinho: İcardi GOAT!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, "Mauro Icardi büyük bir GOAT ve çok büyük bir GOAT olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum." açıklaması yaptı.

Sözlerine devam eden Jose Mourinho "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum." dedi.

GOAT ne demek?

GOAT, keçi demek. Jose Mourinho, Mauro İcardi için keçi dediği düşünüldü ancak Wanda Nara olayı tekrar gündeme geldi.

Keçi ve boynuzları göndermesi!

Mourinho açıklaması sonrası sosyal medya da İcardi'ye Wanda Nara olayı nedeniyle bel altı vuruldu yorumları yapıldı.

GOAT ayrıca "greatest of all time" kısaltması olarak biliniyor. Tüm zamanların en iyisi anlamında kullanılabilir. Ancak Mourinho'nun İcardi'ye böyle söylenmeyeceği için Wanda Nara nedeniyle keçi demek istediği öğrenildi.

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