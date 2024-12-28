Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, transfer için gözünü Manchester City'nin 23 yaşındaki sağ beki İssa Kabore'ye çevirmiş durumda.

Kabore, bu sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyerken, daha fazla oynama şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

İssa Kabore'nin Performansı

"Kabore, 180 cm boyunda ve sağ bek ile sağ kanat bek pozisyonlarında oynayabiliyor."

İssa Kabore, Benfica formasıyla 6 maçta görev yaptı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı. Hızı, atletizmi ve hücuma katkı sağlayan oyun tarzı ile dikkat çekiyor. Özellikle bindirme koşulları ve ortaları ile savunmada da sağlam bir duruş sergiliyor.

Kabore'nin Kariyeri

"2021 Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı."

Kabore, futbol kariyerine 2011 yılında Burkina Faso'nun Rahimo takımında başladı ve 2019'da Belçika ekibi Mechelen'e transfer oldu.

2020 yılında Manchester City'ye imza atan Kabore, burada yeterince forma şansı bulamayarak çeşitli takımlarda kiralık oynadı.

Burkina Faso milli takımıyla 44 maçta iki gol kaydetti ve 2021 yılında Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.



