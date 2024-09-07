Luis Suarez Milli Takıma Veda Etti: 142 Maçta 69 Golle Efsaneleşti

Dünya futbolunun en tanınmış golcülerinden Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'na veda etti. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika eleme grubunda oynanan Paraguay karşılaşmasıyla milli forma ile son maçına çıktı. Montevideo'daki tarihi Centenario Stadyumu'nda düzenlenen özel törenle Uruguaylı taraftarlara veda eden Suarez, duygusal anlar yaşadı.

Uruguay Milli Takımı'nın tarihine damga vuran Suarez, kariyerinde çıktığı 142 maçta 69 gol atarak unutulmaz bir performansa imza attı. Golcü futbolcu, birçok başarıya katkı sağladığı milli formaya gözyaşları içinde veda etti.

Milli takım kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Suarez, Uruguaylı futbolseverlerin gönlünde taht kurmayı başardı. Törende yaptığı konuşmada milli takımla geçirdiği yılların kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyleyen yıldız isim, futbolseverlere unutulmaz bir kariyer bırakarak sahneden çekildi.

Uruguay için bir dönemin sonu olan bu vedanın ardından Suarez, futbol dünyasında derin izler bırakmış bir isim olarak hatırlanacak.