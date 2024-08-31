Livakovic'in kariyerinde bir ilk!

Süper Lig'in 4. Haftasının açılış maçında Fenerbahçe, alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takım alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken golleri ise Tadic ve Dzeko kaydetti. Gecede maçın Yıldızı ise kaleci Livakovic oldu.

LİVAKOVİC ASİST YAPTI

Fenerbahçe'de dün akşam 2 gol kaydeden Tadic'in için 65. Dakika daha attığı golün hemen öncesinde sarı lacivertli takımın kalesinde büyük bir tehlike yaşandı. Ancak kaleci Dominik Livakovic, bu tehlikeyi önlemeyi başardı. Hemen ardından da Tadic'e Asist yaparak 2. Golün mimarı oldu.

Livakovic kariyerinde ilk asistini yaparken daha önce de Fenerbahçe'nin eski kalecisi 6 ay Bayındır, yine Alanyaspor maçında Asist yapmıştı. Her iki kaleci de kariyerlerinde ilk asistlerini Fenerbahçe formasıyla ve alanyaspor'a karşı yapmış oldu.