Kerem Demirbay'dan maaş soran muhabire sert yanıt: İstersen yönetimi çağırayım

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda İsviçre ekibi Yong Boys'a 2 maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayallerine veda etti. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay açıklamalarda bulunduğu sırada maaşını soran muhabire sert tepki gösterdi.

İSTERSEN YÖNETİMİ ÇAĞIRAYIM

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Young Boys maçı sonrası kameralar karşısına geçti. Bu sırada muhabir, Kerem Demirbay’a iki takım arasındaki maaş bütçesini sordu. Bu soruya sinirlenen Kerem Demirbay ise kendisinin futbolcu olduğunu belirterek “istersen yönetimi Çağırayım” yanıtını verdi.