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Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho'nun, derbi sırasında Galatasaray yedek kulübesine yönelik yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi

Galatasaray yönetimi, Mourinho'nun bu sözleri nedeniyle hem Türkiye'deki yetkili makamlara hem de uluslararası futbol otoritelerine başvuracağını duyurdu.

Portekizli teknik adamın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yedek kulübesinin hakem kararlarına tepkileri hakkında "Maymun gibi zıplıyorlardı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu sözlerin ardından Galatasaray yönetimi, Mourinho'yu Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarına, UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğini açıkladı.

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, Mourinho’nun ifadelerinin ırkçılık içerdiğini belirterek, “Bu tür söylemlerin futbolda yeri yok. Her türlü hukuki ve sportif girişimde bulunacağız” dedi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, “José Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Mourinho’nun açıklamaları, daha önce İngiltere’de benzer bir olay nedeniyle ceza alan Peter Beardsley vakasını gündeme getirdi. 2019 yılında Newcastle U-23 takımının teknik direktörlüğünü yapan Beardsley, antrenman sırasında siyahi oyunculara yönelik ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 32 hafta futboldan men cezası almıştı.

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