İmparator Fatih Terim'i resmen açıkladılar; 1 yıllığına geliyor

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim’in Al-Shabab kariyeri yeni bir boyuta taşınıyor. Kulüp, sezon sonunda kontratı bitecek olan Terim’le yola devam etmeye hazırlanıyor. 📝

👏 Performansıyla Göz Doldurdu

Ocak ayında Al-Shabab’a imza atan Fatih Terim, Suudi futboluna hızlı bir giriş yaptı. Takımın başında çıktığı 16 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Elde ettiği 1.81 puan ortalaması, tecrübesini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarılı performans ona “ayın teknik direktörü” ödülünü de kazandırdı. 🏆

💬 “Yeni bir gelişme olursa açıklarım” demişti

Geçtiğimiz haftalarda medyaya konuşan Terim, geleceği hakkında, "Henüz bu kararı vermedim. Yeni bir şey olursa açıklarım." diyerek merakı artırmıştı. Ancak Suudi basınında yer alan son bilgilere göre, Al-Shabab yönetimi Terim’le 1 yıllık yeni bir sözleşme için masada.

🤝 Taraftarlar Heyecanlı, Kulüp Umutlu

Hem yönetim hem taraftar, Fatih Terim’in sistemine ve oyun anlayışına güveniyor. Kulüp, istikrar ve başarı adına bu birlikteliği sürdürme arzusunda. Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi