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Hadi hayırlı olsun; Altay Bayındır Süper Lige dönüyor! Fenerbahçeliler çok kızacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da forma şansı bulamayan Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüş yapabilir.

Hadi hayırlı olsun; Altay Bayındır Süper Lige dönüyor! Fenerbahçeliler çok kızacak

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray milli kaleci için devreye girdi. Muslera’nın ayrılık ihtimali karşısında kaleci arayışlarına hız veren sarı-kırmızılıların, Altay’ı transfer listesine eklediği iddia ediliyor.

Manchester United, Kaleci Rotasyonunu Güçlendiriyor

Manchester United, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Sunderland’in file bekçisi Anthony Patterson’ı transfer etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Altay Bayındır ile yolların ayrılması gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’den büyük umutlarla transfer edilen Altay, İngiliz devinde forma şansı bulmakta zorlandı ve yedek kulübesine hapsoldu.

Manchester United’ın yeni sezonda kaleci yapılanmasını yeniden şekillendirmek istemesi, Altay’ın ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. İngiliz basınına göre, milli kaleci için en güçlü adaylardan biri ise Galatasaray.

Galatasaray, Altay Bayındır'ı Kadrosuna Katacak mı?

Fernando Muslera’nın ayrılık sinyalleri vermesi üzerine Galatasaray yönetimi, uzun vadeli bir kaleci planlaması yapmaya başladı. Tecrübeli eldivenin yerine potansiyelli bir isim getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Altay Bayındır'ı listesine aldı.

💡 Galatasaray’ın transfer planı şu şekilde:

🔹 Muslera’nın liderliğiyle Altay’ı kademeli olarak takıma entegre etmek

🔹 Milli kaleciyi uzun vadede birinci kaleci olarak değerlendirmek

🔹 Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlamak

Altay Bayındır Süper Lig'e Dönmeye Sıcak Bakıyor

Altay Bayındır, Manchester United'da süre alamadığı için daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Süper Lig’e dönüş fikrine sıcak bakan başarılı kaleci için Galatasaray en ciddi aday olarak öne çıkıyor. Ancak Altay ile ilgilenen tek kulüp sarı-kırmızılılar değil. Süper Lig’den birkaç kulübün daha deneyimli file bekçisiyle temasta olduğu konuşuluyor.

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