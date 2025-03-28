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Gidene bay bay! Gelene hay hay! Hoşcakal Mauro Icardi: İşte yeni takımı...

Galatasaray’ın önemli yıldızlarından Mauro Icardi için yeni bir sayfa açılıyor.

Gidene bay bay! Gelene hay hay! Hoşcakal Mauro Icardi: İşte yeni takımı...

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatmak zorunda kalan Arjantinli forvet, Galatasaray formasıyla geçirdiği iki sezonun ardından taraftarların gönlünde taht kurmuş olsa da, yeni transfer gelişmeleriyle birlikte ayrılık kaçınılmaz hale geliyor.

Icardi’nin Galatasaray Kariyeri ve Performansı

2022/23 sezonunda Galatasaray’a transfer olan 32 yaşındaki Mauro Icardi, Türkiye’de 87 maçta 61 gol ve 22 asist kaydederek takımın en önemli silahlarından biri oldu. Ancak, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu tamamlayamayan Icardi’nin geleceği, sağlık durumunun toparlanmasına bağlı olarak netlik kazanacak.

İddialı Transfer Rekabeti

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmeli olan Icardi’ye, özellikle İtalya ve İspanya’dan ciddi talipler sıralandı. İtalyan Serie A kulüplerinden Fiorentina, Atalanta, Napoli ve Roma’nın yanı sıra, La Liga’dan Real Sociedad, Girona ve Villarreal gibi ekipler de Arjantinli yıldız için gözünü karartmış durumda. Kulüpler, Icardi’nin sakatlık sürecini yakından takip ederken, yaz transfer döneminde Galatasaray kapısını çalan birçok takımın bulunması bekleniyor.

Yeni Döneme Hazırlık

Sakatlığını atlatan Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin nihai karar, önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. Galatasaray taraftarları için uzun yıllar sevilen ve başarılarıyla hafızalara kazınan Icardi’nin yeni adresi belli olurken, takımın yerini alacak yeni golcü Romulo’nun da transfer süreci heyecanla takip ediliyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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