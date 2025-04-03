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Galatsaray'a çifte bomba transfer! Cityli yıldızlar imza atıyor

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'da sürpriz transferler. Kupada Fenerbahçeyi eleyerek taraftarını mutlu eden Galatasaray, gelecek sezon için de sürprizleri patlatmaya hazırlanıyor.

Galatsaray'a çifte bomba transfer! Cityli yıldızlar imza atıyor

Okan Buruk yönetiminde bu sezon 2 maçta Ülker stadyumunda Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaran Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu şimdiden kurmaya başladı. Osimhen'in gideceği Galatasaray forvette İcardi ve Morata ile devam edecek. Sarı kırmızılılar orta sahayı ise dünya yıldızlarıyla dolduracak.

İlkay Gündoğan imzaya kaldı

Her seferinde Galatasaraylı olduğunu duyuran ve futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen İlkay Gündoğan, sezon sonu City'den ayrılacak. Galatasaray yıldız isimle görüşmelere başladı. İki tarafında isteğiyle İlkay Gündoğan çok sevdiği Galatasaray'ında formayı giyecek. 

Kevin De Bruyne sürprizi

Galatasaray'da orta alanda hücumcu orta saha içinde Kevin De Bruyne transferine çok yakın. Manchester City'de ayrılacaklar listesinin İlkay'la başında olan Kevin DE Bruyne'de Galatasaray'a bir tık yakın.

Sarı kırmızılılar İlkay Gündoğan'dan sonra Kevin De Bruyne transferini de tamamlayıp hem 4. şampiyonluğa, hem direkt katılacağı Şampiyonlar Liginde büyük başarılar hedef ediyor.

Sarı kırmızılılar Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan transferi sezon sonu açıklaması bekleniyor.

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