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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray dün akşam Yong Boys karşısında aldığı mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri…

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray, dün akşam kendi evinde oynadığı Young Boys maçında yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılı ekip bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Daha önce UEFA kupasını kaldırma başarısını gösteren Galatasaray, son dönemlerde yaşadığı başarısızlığı silmek ve taraftarlarına yeni heyecanlar yaşatmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi yeni bir formatla sürecek. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde hangi torbada yer alıyor?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, kendi evinde 1-0 mağlup olduğu Young Boys maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet için tehlike çanları çalarken sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek açıklandı. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI DEĞİŞTİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de format değişikliğine gidildi. İsviçre modeliyle oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde takımların maç sayısı 6'dan 8'e yükseldi. Yani Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere 8 maç yapacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ NASIL BELLİ OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi detayları da ortaya çıktı. Kura çekiminde 4 torba bulunacak ve her torbada 9 takım olacak. Toplamda 36 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar her torbadan ikişer rakip seçecek. Galatasaray, kendi torbası da dahil olmak üzere bütün torbalardan iki rakip çekmiş olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 25-26 Eylül tarihlerinde oynanırken son maçlar ise 30 Ocak 2025'te olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken diğer 8 takım ise Ligi 9 ile 24. Sırada tamamlayan ekipler arasında yapılacak Playoff maçları sonucunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerine kısa süre kala Galatasaray'ın kesinleşen muhtemel rakipleri de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri şöyle:

Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad.

AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.

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