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Galatasaray'dan bomba transfer; 13 milyon EURO! İmza için İstanbul'a geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan bomba transfer; 13 milyon EURO! İmza için İstanbul'a geliyor

Buruk, takımın kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Transfer süreci kolay değil. Hedefimiz, takımımıza önemli oyuncular kazandırmak. Yönetimimiz büyük bir çaba harcıyor ve maddi anlamda bir sıkıntımız yok. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, kadromuzu güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetimi, Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak için kadro derinliğini artırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Premier Lig'den önemli bir oyuncu transferine çok yakın. Galatasaray, Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters için görüşmelere devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Walker-Peters için kulüpler arasında resmi temaslar başladı. Sarı-kırmızılılar, transferi hafta içerisinde tamamlamayı planlıyor.

Premier Lig'de bu sezon 21 maçta forma giyen ve 2 asist yapan Walker-Peters, geçen sezon Championship’te yılın en iyi 11’ine seçildi. Savunma hattındaki sağlam duruşu ve hücuma katkılarıyla dikkat çeken oyuncu, İngiltere Milli Takımı’nda da iki kez görev aldı. 2020 yılında Tottenham’dan Southampton’a 13 milyon Euro bedelle transfer olan Walker-Peters, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Southampton, oyuncu için başlangıçta 10 milyon Pound talep ederken, Galatasaray'ın sözleşmesinin bitmesine yaklaşan oyuncu için pazarlık masasında avantajlı olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferi uygun bir bedelle tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Galatasaray Resmi Web Sitesi

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