Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Nelsson kaldı, Abdülkerim Bardakçı gitti

Transfer dönemine az bir süre kala Galatasaray'da transferde hareketlilik yaşanıyor. Nelsson, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı gibi stoperler yer alırken Galatasaray, Hermoso'yı renklerine bağladı. Bu transferin neden gerçekleştiği ortaya çıktı!

Galatasaray stoperde Hermoso'ya renklerine bağlamasının sebebi beklenmedik ayrılığın olması sebebiyle gerçekleşti.

Nelsson takımda kaldı!

Galatasaray yönetimi, son dakika Nelsson'u takımda tutma kararı aldı. Nelsson'un maaşında iyileştirme yapılarak sözleşemsi uzatılması planlanıyor.

Galatasaray yönetimi, bugün Nelsson'la yaptığı görüşmede takımda kalmasını ve istediği miktarda maaşında iyileştirme yapılacağı konuşması yaptı. Nelsson'a gelen tekliflerin bir çoğu kiralık olduğunu ifade ederek takımda kal denildi. Nelsson ise takımda kalmayı kabul etti ve kiralık teklifleri redetti!

Son dakika Abdülkerim Bardakçı takımdan ayrılıyor!

Galatasaray'da son dakika Abdülkerim Bardakçı takımdan ayrılıyor. Galatasaray yönetimi resmi teklif gelen Abdülkerim Bardakçı'yla yaptığı görüşmelerde takımdan ayrılabileceğini iletti. Abdülkerim Bardakçı'ya görüşmeleri yapmak üzere izin verildi. Abdülkerim Bardakçı gece saatlerinde kararını vermesi bekleniyor.

Ancak Abdülkerim Bardakçı telefon ile transfer görüşmesi yapıyor. Adana Demirspor maçında kadroda yer alan yıldız isim son maçına çıkabilir.