Galatasaray'da Sacha Boey bombası; İlk detay geldi

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Boey, son dönem yaşadığı zorluklara rağmen, yeniden Galatasaray forması altında sahada şansı yakalamak istiyor.

Boey'in Kariyerine Genel Bakış

Ocak 2024'te Bayern Münih'e rekor niteliğinde 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Boey, Alman devinde geçirdiği zorlu sakatlık süreçleri ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle beklentilerin altında kalan performansı ile gündeme oturdu. Galatasaray formasıyla 2021-2024 yılları arasında 83 resmi maçta sahaya adım atan, 4 gol ve 4 asist katkısı sunan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, aynı zamanda kazanılan lig şampiyonluğunun da önemli bir parçası olarak hafızalara kazındı.

Galatasaray'a Dönüş İhtimali ve Transfer Süreci

Son gelişmelere göre, Boey'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılarak eski kulübüne dönüş yapma ihtimali üzerinde sıcak görüşmeler sürüyor. Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, genç sağ bek ile yeniden çalışma ihtimaline olumlu yaklaşırken, Boey de kendi geçmiş performansını ve yeteneklerini yeniden sahaya yansıtmak için hazır olduğunu ifade ediyor.

Bayern Münih'te son 1.5 sezonda 15 resmi maçta forma giyen Boey, yurt dışında yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle takım üzerinde yeterli etkiyi yaratamadı. Özellikle sakatlık nedeniyle 32 maç gibi önemli bir sürede sahalardan uzak kalması, Boey'in kariyerinde tartışılan noktalardan biri oldu. Ancak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile gösterdiği uyum, 64 resmi maçta sergilediği 3 gol ve 4 asistlik performansla destek buldu. Bu durum, Boey'in Galatasaray'daki yeni dönemde güvenilirlik ve istikrar açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çiziyor.