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Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında adım adım hedefine ilerleyen Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin sessiz sedasız bombalarından birini sezon sonunda patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi

Kopenhag'dan büyük beklentilerle transfer edilen genç sağ bek Elias Jelert ile yollar ayrılıyor. Ancak bu ayrılıktan çok, yıldız ismin yeni adresi gündem yaratacak gibi görünüyor.

📈 Sezon Şampiyonlukla Biterken, Transferde Vites Yükseldi

Ligdeki liderliğini uzun süredir sürdüren Galatasaray’da bir yandan saha içi performans dikkat çekerken, diğer yandan kulüp yönetimi yeni sezonun kadro planlamasını sessizce şekillendiriyor. Gidenler ve gelecekler listesi şekillenmeye başlarken, 2023 yazında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, ayrılığı kabul eden ilk isim oldu.

Jelert'in Galatasaray Serüveni: Beklentiler, Performans ve Gerçekler

21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, Kopenhag'dan büyük umutlarla transfer edildi. Hızlı çıkış yapması ve Avrupa piyasasında potansiyelli genç oyuncular listesinde yer almasıyla dikkat çeken Jelert, Galatasaray'da beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı.

📊 Sezon istatistikleri:

33 resmi maç

1 gol

Defansif başarı oranı %65

Yıllık maaş: 650.000 €

Sözleşme süresi: 2029’a kadar

🏴‍☠️ Yeni Adresi İngiltere Mi? West Bromwich İddiası

Kulüp çevrelerinden sızan bilgilere göre İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, Elias Jelert’i uzun süredir radarına aldı. Özellikle genç oyunculara yatırım yapma stratejisiyle dikkat çeken İngiliz ekibi, Jelert’in potansiyelini değerlendirmek istiyor.

Kulübe yakın kaynaklar, sezon sonunda West Bromwich'in Galatasaray'ın kapısını resmi teklif ile çalacağını belirtiyor. Galatasaray’ın da oyuncudan beklenen verimi alamadığı için bu teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor.


🎯 Galatasaray Ne Kazanacak?

Jelert’in satılması halinde Galatasaray, 2023 yazında ödediği 9 milyon Euro’luk bonservisin bir kısmını geri kazanmayı hedefliyor. Ayrıca, maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama yaratacak olan bu ayrılık, sarı-kırmızılılara yeni transferler için ekonomik alan açacak.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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