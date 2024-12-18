Galatasaray'a Osimhen için 65 milyon euro'yu kimin vereceği belli oldu

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı ekip, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

65 Milyon Euro'luk Anlaşma Sağlandı

Victor Osimhen’in bonservisi için yaklaşık 65 milyon euro civarında bir bedel konuşuluyor. Ancak, bu yüksek maliyetin nasıl karşılanacağı büyük bir merak konusuydu. Galatasaray'ın finansman stratejisi de sonunda ortaya çıktı.

"Paranın Yarısını Çinli Otomobil Firması Ödeyecek"

Sports Digitale yayınında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, transferin finansmanıyla ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. Sabuncuoğlu, "Çinli bir araç firması, Osimhen’in 66 milyon euroluk bonservis bedelinin 40-50 milyon eurosunu karşılayacak. Ancak bu firma BYD değil," açıklamasında bulundu.

Doğu Perinçek ve Çin Bağlantısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'ni bir araya getirmişti. Bu toplantının ardından, Çinli şirketlerin Galatasaray’a sponsor olacağı yönünde açıklamalar gelmişti.

Sponsor Firma: Cherry İddiası

Galatasaray’a destek verecek firmanın, Çin devletinin kurduğu otomotiv devi Cherry olduğu iddia ediliyor. Cherry, dünya çapında büyüyen bir marka olarak Çin hükümetinin desteğini arkasına almış durumda.

Bu gelişme, Galatasaray’ın Avrupa sahnesinde daha büyük hedeflere ulaşması adına ciddi bir finansal avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Kaynak: Sports Digitale - Yağız Sabuncuoğlu’nun açıklamaları

Derleme: Gazeteoku.com