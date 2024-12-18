GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Emeklilere yılbaşı özel müjde! 17500 TL hazır Haberin devamı.
Anasayfa / Spor /

Galatasaray'a Osimhen için 65 milyon euro'yu kimin vereceği belli oldu

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray, sahadaki başarısını transfer masasına da taşıyor.

Galatasaray'a Osimhen için 65 milyon euro'yu kimin vereceği belli oldu

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı ekip, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

65 Milyon Euro'luk Anlaşma Sağlandı

Victor Osimhen’in bonservisi için yaklaşık 65 milyon euro civarında bir bedel konuşuluyor. Ancak, bu yüksek maliyetin nasıl karşılanacağı büyük bir merak konusuydu. Galatasaray'ın finansman stratejisi de sonunda ortaya çıktı.

"Paranın Yarısını Çinli Otomobil Firması Ödeyecek"

Sports Digitale yayınında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, transferin finansmanıyla ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. Sabuncuoğlu, "Çinli bir araç firması, Osimhen’in 66 milyon euroluk bonservis bedelinin 40-50 milyon eurosunu karşılayacak. Ancak bu firma BYD değil," açıklamasında bulundu.

Doğu Perinçek ve Çin Bağlantısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'ni bir araya getirmişti. Bu toplantının ardından, Çinli şirketlerin Galatasaray’a sponsor olacağı yönünde açıklamalar gelmişti.

Sponsor Firma: Cherry İddiası

Galatasaray’a destek verecek firmanın, Çin devletinin kurduğu otomotiv devi Cherry olduğu iddia ediliyor. Cherry, dünya çapında büyüyen bir marka olarak Çin hükümetinin desteğini arkasına almış durumda.

Bu gelişme, Galatasaray’ın Avrupa sahnesinde daha büyük hedeflere ulaşması adına ciddi bir finansal avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Kaynak: Sports Digitale - Yağız Sabuncuoğlu’nun açıklamaları

Derleme: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam.. Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..
Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor! Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!
Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!
Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor
Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz
Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı
SON HABERLER
Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın
Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın! Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!
Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor
474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba! 474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!
AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar
SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL
Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı
Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini... Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...