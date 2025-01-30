Galatasaray yılın transferine imza attı! Yarın sabah geliyor

Hem Talisca, hem Galatasaray'ın istediği isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer üstünlüğünü ele geçirmişti. Ahmet Kutucu transferiyle taraftarın nabzı alınmaya çalışılsa da Galatasaray taraftarı mutlu değildi. Galatasaray'dan transfer bombası patladı.

Yarın Sabah İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer bombası dünyaca ünlü forvet ile gerçekleşiyor. Galatasaray yönetimi yarın sabah dünyaca ünlü forveti renklerine bağlıyarak sarı kırmızılı formayı giydiriyor.

Alvaro Morata Galatasaray'da

Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız forvet Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.

Relevo son dakika olarak verdiği haberde, Galatasaray'ın Morata ile her konuda anlaştığı ve yıldız ismin sarı kırmızılı formaya giymeye yakın olduğu açıklandı.

Relevo'nın haberi sonrası ayrıntıları Ali Naci Küçük açıkladı!

Yarın sabah Milano'ya geçiyor!

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu, Alvaro Morata transferi için yarın sabah Amsterdam'dan Milano'ya geçerek yıldız ismi Türkiye getireceğini açıkladı.