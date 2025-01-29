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Galatasaray transferde coşuyor! Boniface sürprizi!

Türkiye Süper Lig devlerinden Galatasaray, Bundesliga’nın dikkat çeken isimlerinden Victor Boniface için harekete geçti.

Galatasaray transferde coşuyor! Boniface sürprizi!

Spor yorumcusu Mustafa Özgür Sancar’ın aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı yönetim, Bayer Leverkusen’in 23 yaşındaki Nijeryalı forvetini transfer listesine ekledi.

Boniface, geçtiğimiz sezon Union Saint-Gilloise’den Leverkusen’e transfer olduktan sonra Bundesliga’da 14 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Xabi Alonso’nun genç ve dinamik kadrosunda kilit rol oynayan yıldız, özellikle fiziksel gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 maçta 5 gol kaydeden oyuncu, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray’ın forvet hattını güçlendirmek istediği biliniyor. Mauro Icardi ve Mbaye Diagne gibi isimlerle devam eden süreçte, Boniface gibi çok yönlü bir golcüye yatırım yapmak, hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri açısından kritik görülüyor. Ancak Leverkusen’in oyuncuyu serbest bırakma konusunda istekli olup olmadığı belirsiz. Boniface’in sözleşmesinin 2028’e kadar uzaması ve 30 milyon euroyu aşan piyasa değeri, transferi zorlaştıran unsurlar arasında.

Almanya’daki kaynaklar, Leverkusen’in oyuncuyu bu yaz satışa çıkarmayı planlamadığını, ancak “şaibesiz bir teklif” gelmesi halinde görüşmelerin başlayabileceğini belirtiyor. Galatasaray’ın ise finansal fair-play kuralları nedeniyle yaratıcı çözümlere ihtiyacı olacak. Boniface’in bonservisi için takas formülü veya kiralık seçeneği gündemde olabilir.

Taraftarlar sosyal medyada bu iddiaya sıcak bakarken, Boniface’in Türkiye’ye gelip gelmeyeceği merak konusu. Sürecin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Detaylar:

Yaş: 23

Mevki: Forvet

2023/24 İstatistikleri: 14 gol, 8 asist (Bundesliga)

Piyasa Değeri: 30 milyon euro (Transfermarkt)

Sözleşme: 2028

Galatasaray’ın bu hamlesi, Avrupa’da yıldızlaşan genç yeteneklere odaklandığının bir göstergesi. Boniface transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların hücum hattı bir lig sıçraması yaşayabilir.

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