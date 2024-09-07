Galatasaray, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve çeviklik çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 8’e 2 pas çalışması ve topa sahip olma antrenmanlarının ardından dar alanda oynanan maçla idmanı tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, yarın saat 18.30’da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Bu maç, Rizespor karşılaşması öncesi takımın son provasını oluşturacak