Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı

Transfer döneminde sessiz kaldığı için eleştirilen Galatasaray, transferde sürprizlere başladı. İlk olarak Ahmet Kutucu transferi sonrası Morata transferini bitiren Galatasaray'ın yeni transfer hamleleri belli oldu.

Galatasaray yeni düzene geçiyor!

Ajax maçını kaybeden ancak Play Off kalmaya hak kazanan Galatasaray, Okan Buruk'un istediği üzerine kadro değişimine gidiyor. 3-4-1-2 oynamak istediğini her seferde ifade eden Okan Buruk, Morata transferiyle çift forvet oynayacağı kesinleşti. Galatasaray'ın 6 aylık kiralayacağı Morata yakında İstanbul'da olacak. Stoper ve orta saha transferiyle transfer tamamlanacak! Galatasaray, transferlerde rota değiştirdi. 3'lü defansın sağında oynayabilecek bir stoper ve bir orta saha alınarak transfer tamamlanacak.

Orta sahaya Lemina geliyor!

Galatasaray'ın gizlilikle yürütülen orta saha transferi de belli oldu. Sarı kırmızılılar orta sahaya Lemina'yı transfer ediyor. Morata'nın alınmasıyla birlikte stoper ve orta saha transferiyle transferi noktalayacak Galatasaray, eski yıldızı Limanı'yı ikna etti.