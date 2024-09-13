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Galatasaray Bundesliga'dan 2 yıldız birden! Ruben Vargas ve Sallai imzalıyor

Galatasaray Bundesliga'dan 2 yıldız birden transfer ediyor. Sarı kırmızılılar son dakika Vargas ve sallai'yi renklerine bağlıyor.

Galatasaray Bundesliga'dan 2 yıldız birden! Ruben Vargas ve Sallai imzalıyor

Roma çıkartmasıyla Nicola Zalewski'yi 3 gündür renklerine bağlayamayan Galatasaray yönetimi, transferde son dakika hamleleri yapmaya başladı. Galatasaray, bir ekibi Roma'da bırakırken bir ekip Bundesliga'ya gitti.

Sarı kırmızılılı yönetim ikiye ayrılarak 13'de Roma'dan uçağa binecek Galatasaray yönetimi, 14.50'de transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'da olacak. Galatasaray almanya'dan 2 yıldızı birden getirecek.

Rolland Sallai Galatasaray'da

Galatasaray Bundesliga'ya gitme sebebi belli oldu. Sarı kırmızılılar bomba transferi  olarak Rolland Sallai renklerine bağlıyor.

Galatasaray yönetimi, Rolland Sallai transferini bitirdi ve Almanya'dan oyuncuyu getirecek.

Roma ile her konuda anlaşan Galatasaray, Zalewski transferi için sabah süre isteyince rotayı Almanya çevirdi. Galatasaray yönetimi sabahki cevaptan sonra Sallai renklerine bağlama kararı aldı. Her iki kanatta da oynayan yıldız isim için Galatasaray transferi tamamlamıyor.

Ruben Vargas Galatasaray'a

Galatasaray, Almanya'da sadece Sallayi değil, Ruben Vargas'ı da renklerine bağlıyor.Galatasaray, Augsburg forması giyen Ruban Vargas'a resmi teklifi yaptı ve kulüp teklifi kabul etti. Ruben Vargas ile yapılan transfer görüşmeleri sonrası oyuncu son kararını verecek. 26 yaşındaki İsviçre'li yıldız takımdan ayrılmak istiyor ve Galatasaray gelmeye sıcak bakıyor.

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