Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti

Son maçlarda yediği gollerle tepkilerin ortasında olan Fernando Muslera, dün oynanan maçta yedek oturmuştu. Kaleye geçen Günay Güvenç, muhteşem bir performans sergilemiş ve takımı tarihi farktan korumuştu.

Derbide kaleyi kim koruyacak derken..

Günay güvenç'in muhteşem performansı sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u zor günler bekliyordu. Okan hoca derbide kaleyi kim koruyacak sorusuna cevap arıyordu. Günay mı Muslera mı kalede olacak derken son dakika sürprizi geldi. Muslera'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Muslera veda etti diye yorumlandı!

Galatasaray'ın Uruguay'lı kalecisi Fernando Muslera, eşini etiketleyerek "Soon" açıklaması yaptı. Fernando Muslera'nın yaptığı bu paylaşım "yakında" demesi ayrılık ve Galatasaray'a veda olarak yorumlandı. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Fernando Muslera, bu paylaşımla derbi öncesi taraftarı bir kez daha üzdü.