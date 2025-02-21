GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Erzurum'da deprem son depremler şiddeti Haberin devamı.
Anasayfa / Spor /

Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti

Sarı kırmızılılarda derbiye günler kala ilginç paylaşım. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Sarı kırmızılılar veda etti paylaşımı gündem oldu.

Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti

Son maçlarda yediği gollerle tepkilerin ortasında olan Fernando Muslera, dün oynanan maçta yedek oturmuştu. Kaleye geçen Günay Güvenç, muhteşem bir performans sergilemiş ve takımı tarihi farktan korumuştu.

Derbide kaleyi kim koruyacak derken..

Günay güvenç'in muhteşem performansı sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u zor günler bekliyordu. Okan hoca derbide kaleyi kim koruyacak sorusuna cevap arıyordu. Günay mı Muslera mı kalede olacak derken son dakika sürprizi geldi. Muslera'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Muslera veda etti diye yorumlandı!

Galatasaray'ın Uruguay'lı kalecisi Fernando Muslera, eşini etiketleyerek "Soon" açıklaması yaptı. Fernando Muslera'nın yaptığı bu paylaşım "yakında" demesi ayrılık ve Galatasaray'a veda olarak yorumlandı. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Fernando Muslera, bu paylaşımla derbi öncesi taraftarı bir kez daha üzdü.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Hurda araç düzenlemesi bekleyenlere kötü haber Hurda araç düzenlemesi bekleyenlere kötü haber
Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti
Yusuf Akçicek Arda Güler yolunda! Barcelona ve Real Madrid geliyor Yusuf Akçicek Arda Güler yolunda! Barcelona ve Real Madrid geliyor
SON HABERLER
Erzurum'da deprem son depremler 21 Şubat kaç şiddetindeydi Erzurum'da deprem son depremler 21 Şubat kaç şiddetindeydi
Son yılların en soğuk ve karlı hafta sonu geliyor! Güneşli hava aldatmasın Son yılların en soğuk ve karlı hafta sonu geliyor! Güneşli hava aldatmasın
Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti
Yusuf Akçicek Arda Güler yolunda! Barcelona ve Real Madrid geliyor Yusuf Akçicek Arda Güler yolunda! Barcelona ve Real Madrid geliyor
Hurda araç düzenlemesi bekleyenlere kötü haber Hurda araç düzenlemesi bekleyenlere kötü haber
İstanbul'da 20-21 Şubat yarın okullar tatil mi? Kar tatili MEB- Valilik duyurdu İstanbul'da 20-21 Şubat yarın okullar tatil mi? Kar tatili MEB- Valilik duyurdu
Ziraat Bankası 2 sene ödemesiz 2.5 milyon TL veriyor Ziraat Bankası 2 sene ödemesiz 2.5 milyon TL veriyor
Cebiniz dolu döneceksiniz; TL'nin değerli olduğu tatil rotaları Cebiniz dolu döneceksiniz; TL'nin değerli olduğu tatil rotaları