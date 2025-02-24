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Fernando Muslera Fenerbahçe maçında var mı, kadroda mı?

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı gizemli sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Fernando Muslera Fenerbahçe maçında var mı, kadroda mı?

Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli file bekçisinin takımdan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Muslera derbide oynayacak mı? Kadroda mı? Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Muslera Derbide Oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu dev maçta kaleyi kime emanet edeceği merak konusu olurken, Muslera'nın derbide oynayacağı öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan Muslera’nın, Fenerbahçe derbisi öncesinde dinlendirildiği ve bu büyük maçta ilk 11’de sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Muslera Galatasaray'dan Ayrılıyor mu?

Galatasaray taraftarlarını asıl endişelendiren konu ise Muslera’nın sosyal medya paylaşımı oldu. Deneyimli kaleci, AZ Alkmaar maçı öncesinde eşiyle birlikte paylaştığı bir fotoğrafa “yakında” notunu düştü. Bu paylaşım, Muslera’nın Galatasaray’a veda etmeye hazırlandığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ancak şu an için Muslera’nın Galatasaray’dan ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda kariyerine ülkesinde devam etme ihtimali üzerinde duruluyor.

Muslera'nın Geleceği

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Muslera, geçtiğimiz haftalarda Konyaspor maçına çıkarak kulüp tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu unvanını kazandı. Karşılaşmanın ardından duygusal bir açıklama yapan Muslera, Galatasaray’daki günlerinin yavaş yavaş sona yaklaştığını ima etti.

Kaynak: gazeteoku.com

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