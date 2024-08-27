Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek! Archie Brown geliyor

Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bonservisle satan Fenerbahçe, son dakika transfer atağı geldi. Fenerbahçe, Archie Brown'e resmi teklif yaptı!

Fenerbahçe'nin yeni sol bek adayı Archie Brown!

Fenerbahçe, Kaa Gent forması giyen sol bek Archie Brown'a resmi teklif yaptı. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen isim teknik heyetten geçti. Gözler yönetime çevrildi.

Kaa Gent Forması giyen, İngiliz asıllı 1,90 boyundaki orta saha, İngiltere milli takımında da forma giyiyor. Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Archie Brown'un 5 milyon Euro bonservis ücreti bulunuyor.

Fenerbahçe kadrosunda bulunan Oosterwolde gibi, sol bek, sol açık ve sol stoper oynayabilen genç isim Fenerbahçe'ye yakın. Jamaica ve İngiltere milli takımları forması giyebilen genç isim, İngiltere'nin U20 takımında forma giydi ve milli teklif bekliyor.

Derby altyapısında yetişen yıldız isim, geçen sezon 700 bin dolara Kaa Gent'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe Archie Brown'u renklerine bağlarsa Oosterwolde'nin satışı da hızlanabilir.