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Fenerbahçe'ye orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha! Fenerbahçe son dakika Galatasaray'ın eski yıldızına kanca kattı! Fenerbahçe yönetimi zorlu transferi sordu.

Fenerbahçe'ye orta sahaya sürpriz isim! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe orta saha transferi tamamlayarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz isme teklif götürdü! 

Galatasaray'ın eski yıldızına kanca!

Transfer döneminde transfer yarışları ve çalımları bu sezon beklenen gibi olmadı. Fenerbahçe orta saha transferi için sürpriz bir isme kanca attı. Galatasaray'ın eski yıldızına teklif gitti.

Fenerbahçe'de rota Mario Lemina!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'nın durumunu sordu. Premier Lig'de geçen sezon harikalar yaratan ve sakatlığı atlatmış olan Lemina için nabız yoklanıyor. Tek engel takımın as oyuncusu olması olan Lemina transferi oldukça zor ancak Fenerbahçe tüm şartları zorlayacak. 

Ancak Fenerbahçe'nin elinde sezon sonu sözleşmesi bitme kozu bulunuyor. 2025 yılına kadar Wolverhampton'da sözleşmesi bulunan Mario Lemina için Fenerbahçe'nin nabız yoklaması oyuncu ve kulübüne de harekete geçirdi. Sezon sonu bonservis şekilde başka takıma gidecek Lamina için Wolverhampton para kazanmak istiyor. 10 milyon Euro bonservis bedeli olan Gabonlu yıldız isim 30 yaşında ve bir transfer daha yapmak istiyor.

Bu sezon 2 Premier Lig maçında da takımın as oyuncusu olan yıldız ismin gelmesi için Wolverhampton'ın oyuncu bulması da gerekecek. Fred ve Lemina yanyan muhteşem ikili olacağını düşünen Mourinho'da transfere izin verdi.

Wolves'te 3 milyon Euro para kazanan yıldız isim için Fenerbahçe sezonluk 4 milyon Euro'dan 4 yıllık kontrat teklif ederek oyuncunun aklını karıştırdı.

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