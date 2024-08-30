Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Amrabat 15.30'da İstanbul'a İnecek

Fenerbahçe transfer haberi son dakika. Sarı lacivertli takım gece yarısı transferde Mutlu sona ulaştı. Aradığı 6 numarayı bulan Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferi için takımı Fiorentina ile anlaştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı futbolcuyu bir sezonluğuna 2 milyon euro karşılığında kiraladığı öğrenildi. Ancak sözleşmede 1+3 yıllık detayı da bulunduğu açıklandı. Amrabat bugün saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek uçakla İstanbul'a gelecek. Futbolcunun sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

Amrabat Geçtiğimiz sezon Manchester united'da kiralık olarak oynamıştı.