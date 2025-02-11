Fenerbahçe'den transfer bombası; Gabriel Souza kimdir?

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin verdiği bilgiye göre, Fenerbahçe, Gabriel Souza'nın bonservisini almak için Vasco da Gama ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç forvet, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyecek ve 2025-2026 sezonu itibarıyla Fenerbahçe'ye katılacak.

Fenerbahçe, Souza ile 5 Yıllık Sözleşme İmzalamaya Hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin, genç oyuncu ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ve Souza'nın, sarı-lacivertli formayı gelecek sezon başından itibaren giyeceği belirtiliyor. Bu transfer, Fenerbahçe'nin genç oyuncu kadrosunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Gabriel Souza Kimdir?

Gabriel Souza, 1.90 boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor. 2024 yılında Vasco da Gama formasıyla 4 maça çıkan Souza, 2025'te ise 2 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Brezilyalı futbolcu, kısaltma olarak 'GB' lakabını kullanıyor.