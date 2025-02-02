Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Maximin yerine geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken transferde de bombalar peş peşe patlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yıldız ismini kadroya katmak istiyor. Maximin ayrılığı sonrası en yüksek aday o isim oldu!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım!

Transfer döneminde tüm takımlar kozlarını oynuyor. Talisca ve Morata transferleriyle taraftarını mutlu eden Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni bir savaşa başlıyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın kalbini istiyor.

Maximin ayrılığı sonrası sürpriz aday!

Sabah saatlerinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Maximin'in ayrılığı sonrası Fenerbahçe transfer adayı sürpriz isim oldu. Fenerbahçe, resmen Galatasaray'ın kalbine girdi.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe radarında!

Fenerbahçe yönetimi transferde sürpriz adayı Kerem Aktürkoğlu oldu. Benfica forması giyen milli futbolcu için Fenerbahçe resmen devreye girdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da yıldızı parlayan başka bir isme formayı kaptırması yakın olması nedeniyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Eskiden iyi bir Fenerbahçeli olduğu düşünülen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe forması giymeye ikna olacak mı merak ediliyor. Ancak oyuncu Benfica transferi sonrası da kalbinin Galatasaray için attığını gösteren haberler ve paylaşımlar yapmıştı. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirse Galatasaray'ın kalbini alır yorumları bulunuldu.